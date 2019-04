Le probabili formazioni di Venezia-Cittadella - Rossi titolare, Schenetti out

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Quello in programma stasera tra Venezia e Cittadella sarà un derby cruciale non tanto per questioni campanilistiche, quanto per l'importanza dei tre punti in palio. I lagunari, ancora invischiati in piena lotta salvezza, arrivano dal terzo pareggio consecutivo, un 1-1 a Salerno che ha visto la squadra di Cosmi mantenere il vantaggio per 70 minuti, salvo poi arrendersi nel finale. Stesso score per il Cittadella, fermato a sorpresa dal Padova sul terreno amico del Tombolato. Per gli uomini di Venturato il ritorno alla vittoria sarebbe fondamentale per non perdere ulteriore terreno rispetto alle dirette concorrenti per un posto nei play-off. In casa Venezia, dove la scossa per l'ennesimo cambio in panchina sembra tardare ad arrivare, pesano le parole di incoraggiamento del patron Tacopina, che ha esortato la squadra a far suo il derby.

COME ARRIVA IL VENEZIA - In conferenza stampa mister Cosmi ha sottolineato come il poco tempo a disposizione tra una gara e l'altra renda difficile valutare la condizione di tutti i giocatori. La certezza è il rientro di Domizzi dallo stop per infortunio, anche se il capitano arancioneroverde dovrebbe precauzionalmente restare in panchina. Torna disponibile anche Fornasier, che aveva saltato la gara di Salerno per un virus. Al posto dello squalificato Di Mariano dovrebbe partire Alessandro Rossi dal primo minuto. A centrocampo confermata la fiducia al giovane St Clair.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Tempi di recupero ristretti anche per il Cittadella, che dovrà sicuramente rinunciare a Schenetti, fermato da un'infiammazione al tendine rotuleo e non convocato, al suo posto dovrebbe avanzare Siega sulla trequarti. A centrocampo Venturato dovrà inoltre fare ancora a meno di Maniero, ai box per una distorsione alla caviglia. Dalla rifinitura emergeranno ulteriori indicazioni, ma i granata potrebbero affidarsi ad un moderato turnover, dando spazio a Diaw in avanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2) Vicario; Coppolaro, Modolo, Fornasier; Lombardi, Segre, Schiavone, St Clair, Garofalo; Bocalon, Rossi. A disposizione: Lezzerini, Bertinato, Cernuto, Domizzi, Bruscagin, Pinato, Mazan, Zennaro, Suciu, Zampano, Vrioni. Allenatore: Cosmi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Drudi, Benedetti; Proia, Pasa, Branca; Siega; Moncini, Diaw. A disposizione: Maniero (p), Ghiringhelli, Parodi, Frare, Rizzo, Iori, Settembrini, Bussaglia, Finotto, Panico, Scappini. Allenatore: Venturato.