Le probabili formazioni di Verona-Cittadella - Aglietti ritrova Zaccagni dal 1'

Mattia Zaccagni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimi novanta minuti di questi avvincenti play-off, che decreteranno la terza promossa in massima serie tra Verona e Cittadella. Si parte dal risultato dell'andata al "Tombolato", dove sono stati gli uomini di Venturato ad imporsi per 2-0. Al Verona, forte del vantaggio in classifica maturato nella regular season, basterà pareggiare il risultato dell'andata per guadagnarsi la massima serie. A dirigere l'incontro sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.

COME ARRIVA IL VERONA - Mister Aglietti dovrà rinunciare allo squalificato Colombatto ma può contare sull'importante recupero di Zaccagni, che dovrebbe prendere proprio il posto dell'argentino in mediana. In difesa, davanti a Silvestri, dovrebbe ritrovare la maglia da titolare Bianchetti, che farò coppia in mezzo con Dawidowicz, con Faraoni e Vitale sugli esterni. A centrocampo il già citato Zaccagni completerà il reparto accantoa a Gustafson e Henderson; in avanti confermato il tridente Matos-Di Carmine-Laribi.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Squadra sostanzialmente al completo per Venturato, che ritrova Panico e Branca, rientranti dalla squalifica. Spazio ancora al 4-3-1-2, con pochissime novità rispetto alla gara d'andata: davanti a Paleari, la linea a quattro composta da Ghiringhelli, Adorni, Frare e Rizzo; a centrocampo Pasa, Iori e Branca, mentre Panico agirà alle spalle del tandem Moncini-Diaw.



Probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi. A disp.: Ferrari, Empereur, Almici, Balkovec, Berardi, Danzi, Di Gaudio, Marrone, Munari, Pazzini, Lee, Tupta. All.: Alfredo Aglietti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Pasa, Iori, Branca; Panico; Moncini, Diaw. A disp.: Maniero, Benedetti, Camigliano, Cancellotti, Drudi, Parodi, Bussaglia, Maniero, Proia, Siega, Finotto, Schenetti, Scappini. All.: Roberto Venturato.