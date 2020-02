vedi letture

Le tre gare di Legrottaglie. Ascoli, Spezia e Benevento per decidere il futuro

Le tre sconfitte consecutive raccolte dal Pescara hanno cancellato i sogni playoff dei Delfino e acceso le sirene del pericolo per quanto riguarda la zona retrocessione. Una situazione che ha messo a rischio anche la posizione di Nicola Legrottaglie. Il tecnico, però, non sembra, stando al Corriere dello Sport, in pericolo nel brevissimo periodo ovvero in caso di nuovo risultato negativo nel weekend contro l'Ascoli. Il turno infrasettimanale di B incombe e per il tecnico del Pescara il futuro potrebbe essere deciso dal trittico di match, tutt'altro che semplice, con Ascoli, Spezia e Benevento.