Lecce, ag. Mancosu: "Stiamo discutendo del rinnovo"

Mariano Grimaldi, agente di Marco Mancosu centrocampista del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a GianlucaDiMarzio.com: "Già lo scorso gennaio c'erano richieste dalla Serie A ed interessamenti ci sono stati anche in estate. Chi mette in giro voci sulle avances del Cagliari lo fa senza fondamento. Marco non pensa mai al mercato, è concentrato solo sul Lecce. Stiamo discutendo il rinnovo contrattuale e visti i buoni rapporti con la società credo che non ci saranno problemi a trovare un accordo".