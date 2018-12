A gennaio l’esterno offensivo Abdou Doumbia lascerà il Lecce, dove è attualmente fuori lista, molto probabilmente per tornare in quella Serie C che lo ha visto protagonista nella passata stagione con la maglia del Livorno (34 presenze e nove reti). Dopo Vicenza e Ternana infatti un altro club si è mosso per il francese classe ‘90. Si tratta, come riporta Pianetalecce.it, del Pisa. Su Doumbia c’è anche il Cosenza in Serie B.