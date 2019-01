Lecce, Armellino al passo d’addio. Lo attende il Monza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di oggi quasi certamente è stato l’ultimo giorno di Marco Armellino a Lecce. Il centrocampista classe ‘89 infatti domani dovrebbe firmare il contratto che lo legherà all’ambizioso Monza in Serie C. Per lui ingaggio raddoppiato rispetto a quanto percepito in Salento, mentre al club giallorosso andranno 500mila euro per il cartellino. Lo rivela Sololecce.it.