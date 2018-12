© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Armellino, centrocampista del Lecce, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il 3-2 al Padova: “E’ un’emozione indescrivibile segnare, fa piacere soprattutto alla luce di prestazione e vittoria. Non vincevamo da due partite, dedico questo gol alla mia ragazza che ha passato un brutto momento. E insieme lo abbiamo superato. Ottimo primo tempo, meglio vincere con un gol di scarto che non farlo proprio. Sfruttiamo la sosta per passare il Natale con le nostre famiglie. Serie A impensabile? La nostra squadra è forte e pronta, l’appetito vien mangiando”. Su Liverani: “In partita si comporta come se fosse un calciatore (sorride, ndr)”.