Lecce, Arrigoni: "Finalmente la B. Serve un blocco unico coi tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Arrigoni, centrocampista e capitano del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SoloLecce.it: "Sono contento e fiducioso dopo questo avvio di campionato. E' la prima volta che gioco in B, sono contento, è un privilegio che mi sono guadagnato sul campo, con tanta Serie C e con il campionato vinto lo scorso anno con il Lecce. C'è un po' di rammarico per i risultati delle prime due partite, ma c'è molta soddisfazione per come abbiamo giocato. Tante novità? Rispetto alla stagione scorsa è cambiato tanto, ma si è formato un bel gruppo, sono arrivati ragazzi apprezzabili anche dal punto di vista umano. Sino ad ora solo io e Mancosu ci siamo ritagliati uno spazio importante tra i protagonisti del vecchio gruppo, ma sono certo che anche gli altri saranno utilissimi al Lecce in una stagione complessa e lunga come questa. Contestazione? E' normale che sarebbe importante fare blocco unico tra squadra, società e tifosi, come nello scorso anno. Noi dobbiamo solo sperare che ciò accada e andare in campo da professionisti, senza cercare alibi o farci influenzare il meno possibile da quello che accade fuori dal terreno di gioco. Ma è normale che dispiace tantissimo".