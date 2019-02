© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È durato solo pochi secondi l’anticipo di Serie B fra Lecce e Ascoli. Il centrocampista salentino Scavone in seguito a un contrasto aereo è infatti caduto a terra senza sensi tanto da costringere l’ambulanza a entrare in campo per prestargli soccorso e portarlo poi all’ospedale di Lecce per ulteriori controlli. Secondo quanto riportato da DAZN il giocatore sarebbe comunque cosciente. Le due squadre hanno però deciso di sospendere, almeno momentaneamente, la gara non sentendosi in grado di continuare. Sono in corso contatti fra l’arbitro e i capitani per decidere se continuare o rinviare la gara.

Segui qui la diretta LIVE