Lecce-Ascoli, le formazioni: Milinkovic-Savic dal 1°. Tumminello in panca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce si affida a La Mantia e Palombi, supportati da Mancosu, in attacco con il neo acquisto Tumminello che si accomoda inizialmente in panchina. Per il resto nessuna novità per Liverani con Tachtsidis in cabina di regia e la coppia Lucioni-Meccariello davanti a Vigorito. L'Ascoli risponde con il neo acquisto Milinkovic-Savic titolare fra i pali, a sinistra D'Elia con Brosco dalla parte opposta. In avanti Ninkovic a supporto di Ciciretti e Beretta. Queste le formazioni iniziali:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Scavone; Mancosu; La Mantia, Palombi. A disposizione: Bleve, Milli, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Tumminello, Haye, Marino, Avantaggiato, Tabanelli, Fiamozzi, Bovo. Allenatore: Liverani

Ascoli (4-3-1-2): Milinovic-Savic; Brosco, Padella, Valentini, D’Elia; Casarini, Frattesi, Cavion; Ninkovic; Ciciretti, Beretta. A disposizione: Lanni, Bacci, Scevola, Rubin, Baldini, Ganz, Rossetti, Quaranta, Chajia, Addae. Allenatore: Vivarini