© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Lecce Marco Bleve, entrato al posto dell’espulso Vigorito contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sololecce.it della sua prestazione e della sconfitta: “Appena ho visto il fallo mi sono allacciato gli scarpini, sapevo che sarebbe stato da rosso. Sono andato dentro convinto, ho fatto qualche cosa buona, altre meno. Sul gol non sono stato fortunato, il pallone viscido mi ha battuto davanti e ha cambiato la traiettoria tanto che non sono riuscito a deviarla sul lato, mi spiace. - continua Bleve – Ora dobbiamo mettere da parte la sconfitta anche se in 10 abbiamo fatto una grande gara contro una squadra come la Cremonese che non merita la classifica che ha. Pensiamo già al Carpi, è fondamentale. Tifosi? Giocavamo praticamente in casa, peccato, averli con noi è stato stupendo e per questo dare il massimo fino alla fine per tagliare un traguardo incredibile”.