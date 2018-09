Lecce, Bleve: "Sul gol dell'Ascoli fallo non fischiato dall'arbitro"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Lecce Marco Bleve ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in mixed zone dopo la sconfitta di Ascoli: “Peccato perchè eravamo partiti meglio di loro. Lo sappiamo tutti che Ascoli non è un campo facile però c’è un rammarico perchè, lo abbiamo rivisto dalle immagini, c’era un fallo enorme non fischiato dall’arbitro. Però il campionato è questo. Dobbiamo lottare per la salvezza”.