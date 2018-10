Lecce, Bovo: "Ricordo bellissimo la vittoria col Palermo nel 2003"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida Lecce-Palermo, il difensore dei salentini Cesare Bovo ha parlato in conferenza stampa. "Ho ancora ricordi nitidi della gara in maglia giallorossa con il Palermo del 2003, che sancì la promozione in Serie A, è un ricordo bellissimo. La vittoria di Verona? Quello che ci aspetta è un percorso lungo, siamo ancora all’inizio. Sicuramente la vittoria nell’ultimo turno di campionato dà fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, anche se è presto per dire dove potremo arrivare. La cosa sicura è che se giochiamo con la testa giusta possiamo fare bene. Siamo un’ottima squadra, formata da un gruppo importante. Quello che mi ha colpito fin dal primo giorno è l’unione che regna nel nostro spogliatoio", le parole del calciatore che nel corso della sua lunga carriera ha giocato anche con la maglia del Palermo.