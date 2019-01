© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per il Lecce questa dovrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo di Marco Tumminello, classe ‘98 dell’Atalanta, per potenziare l’attacco. Con il suo arrivo si sbloccherebbe la partenza di Stefano Pettinari verso Crotone, ma c’è anche il Venezia. Sullo sfondo, sempre in attacco, c’è Manuel Pucciarelli del ChievoVerona con cui il Lecce ha trovato l’accordo, ma per il quale pesa l’obbligo di riscatto (nei confronti dell’Empoli) fissata la scorsa estate e che i salentini non hanno intenzione di accollarsi.

In uscita praticamente fatta per Marco Armellino al Monza, mentre restano da piazzare Luca Di Matteo, che ha rifiutato la Reggina, Francesco Cosenza e probabilmente anche Andrea Arrigoni (che piace molto sopratutto al LR Vicenza Virtus). Infine anche i giovani Dubickas e Megalaitis saranno ceduti, in C o all’estero, per accumulare maggior minutaggio e fare esperienza.