Lecce, Chiricò accordo di massima col Catania

© foto di Federico Gaetano

Il Catania si sarebbe già virtualmente assicurato il primo rinforzo per gennaio. Secondo quanto riportato da catanista.eu, gli etnei avrebbero un accordo di massima col Lecce per il prestito di Cosimo Chiricò, incassando anche il gradimento del giocatore per il trasferimento. Chiricò è attualmente fuori rosa. Sembra sfumare invece l'arrivo di Riccardo Sottil, figlio di mister Andrea Sottil, di proprietà della Fiorentina. La società viola infatti sembra orientata a trovare al ragazzo una sistemazione che gli garantisca maggior minutaggio.