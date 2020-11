Lecce, Coda all’inseguimento di Chevanton. Per entrare nella storia del club

Il centravanti del Lecce Massimo Coda ha messo nel mirino un vero e proprio mito del club salentino come Ernesto Chevanton e punta a segnare nelle prossime due gare per raggiungere l’uruguayano e scrivere il proprio nome nella storia del club giallorosso. Come riferito dall'edizione pugliese della Gazzetta dello Sport Coda infatti è andato a segno in quattro gare di fila – Cremonese, Cosenza, Pescara ed Entella – raggiungendo Daniele Corvia che nella stagione 2009-10 realizzò un identico filotto in Serie B, e ora punta appunto Cheva capace di esultare per sei volte di fila, unico calciatore a riuscirci nel nuovo millennio. Un record che dura dal 2002-03 e che Coda spera di poter quantomeno eguagliare.