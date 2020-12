Lecce, Coda: "Importante non aver perso contro un grande Venezia"

vedi letture

L'attaccante del Lecce Massimo Coda ha commentato ai microfoni di DAZN il 2-2 casalingo arrivato contro il Venezia: "Non si possono vincere tutte, l’importante era pareggiarla contro un grande Venezia. Sono felice per il mio lavoro di sacrificio. Forte ha fatto due gol incredibili, già lo scorso anno lo avevo notato a Castellammare. Anche nella promozione col Benevento è capitato di pareggiare in casa, il livello delle squadre più o meno è sempre quello. Il mister prepara bene le partite, ora testa al Frosinone. Mi è piaciuta la voglia di uscire e il non aver paura del Venezia. Chievo e Venezia hanno qualcosa in più per poter lottare. Nello spogliatoio mi chiamano sempre hispanico. Dedico il gol alla squadra per non aver perso questa partita".