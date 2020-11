Lecce, Coda in gol da cinque gare consecutive: "Grazie a mister e compagni. Contano i risultati"

Grande tripletta per Massimo Coda nella larghissima vittoria del Lecce sulla Reggiana. L'attaccante va in gol da cinque gare consecutive e ai microfoni di DAZN ha detto: "Ringrazio i compagni, se sono alla quinta gara in rete è anche merito loro che mi mettono in condizione di segnare. Ma più che i miei gol sono importanti i risultati, lavoriamo per mettere la stagione sulla strada giusta. Corini? Devo ringraziare il mister, mi ha dato fiducia fin dal mio arrivo qui. Porterò il pallone a mio figlio che sta cominciando a giocare a calcio".