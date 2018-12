© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo in entrata per il centrocampo del Lecce. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il club salentino ha definito la trattativa per l'arrivo di Panagiotis Tachtsidis, ex di Roma e Genoa oggi al Nottingham Forest. Attese per la prossima settimana visite mediche e firma sul contratto.