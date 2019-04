© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro del terzino Luca Di Matteo a fine stagione sarà lontano dal Lecce. Il calciatore, in scadenza di contratto, era stato già vicino a lasciare i salentini sia la scorsa estate sia a gennaio, ma alla fini è rimasto alla corte di Liverani pur non rientrando nei piani dell’allenatore (zero le sue presenze stagionali). Per questo a luglio si svincolerà e potrà accasarsi altrove a costo zero. Come riporta Tuttocalciopuglia.com sul terzino mancino ci sono diversi club di Serie C.