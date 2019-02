Lecce, contro il Foggia maglia speciale per i 111 anni del club

Fonte: uslecce.it

In occasione della gara Lecce – Foggia, in programma sabato 9 marzo, i giallorossi scenderanno in campo con una maglia celebrativa, vista la vicinanza all’importante data del 15 marzo, che segna i 111 anni di storia del calcio leccese. Il vicepresidente Corradi Liguori, alla presenza di Luca Renna, Ruggero Cannito e Annarella Pezzella, ha illustrato questa iniziativa. La maglia riprodotta è quella della stagione sportiva 1975/76, nella quale il Lecce, guidato da mister Renna, ottenne la promozione in Serie B dopo 27 anni. La maglia giallorossa, quella del portiere, in edizione limitata, saranno in vendita da Salentinamente; La Sig.ra Rucco, titolare dello store, spiega che “le maglie avranno un costo di € 75. Chi la prenoterà da oggi e fino all’8 marzo, presso i punti vendta di Lecce, Galatina, Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò oppure online sul sito www.leccestore.it, avrà uno sconto di € 10. Lo stesso sconto verrà riconosciuto ai tifosi che compreranno la maglia in occasione della gara con il Foggia esclusivamente presso i punti vendita presenti al Via del Mare in occasione della partita.