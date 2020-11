Lecce, Corini: "Chievo squadra solida, ma noi abbiamo fatto progressi"

Eugenio Corini, tecnico del Lecce, ai canali ufficiali del club ha presentato così la sfida di domani contro il Chievo: "Noi abbiamo la consapevolezza di essere cresciuti, ma questo è solo l'inizio di un percorso tortuoso come lo è il campionato di B. Siamo felici di aver fatto dei progressi, ma il campionato è lunghissimo. La gara con il Chievo sarà difficile, non dobbiamo dimenticarci che i veneti lo scorso anno disputarono le semifinali playoff e che in questa stagione, sconfitta interna con la Salernitana a parte, ha fatto sempre molto bene", sono le parole riprese da tuttocalciopuglia.com.

Sul Chievo: “Quella clivense è una compagine solida che sa giocare a calcio e che prende pochi gol. Potenzialmente, considerando la partita in meno, potrebbe essere in testa alla classifica. Il mio passato in gialloblù? Sono ricordi molto importanti, devo solo ringraziare il Chievo perché mi ha dato le possibilità di ritornare a essere un calciatore importante e di allenare in Serie A”.

Sui singoli e alcuni recuperi: "Gabriel e Meccariello hanno completato la rifinitura odierna e sono a disposizione; sono convocati per la trasferta di Verona. Di qui al 4 gennaio, in vista dei tanti impegni in arrivo, avremo bisogno di tutti gli elementi della rosa".