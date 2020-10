Lecce, Corini: "E' vero, vincere aiuta a vincere. Ma con l'Ascoli servirà grande prestazione"

Dopo la positiva parentesi di Coppa Italia, per il Lecce è tempo di misurarsi, in campionato, con l'Ascoli. Del match, in conferenza stampa pre gara, ne ha parlato il tecnico dei salentini Eugenio Corini: "Vincere aiuta a vincere, la gara di Coppa ci ha permesso di misurarci con un avversario di valore come la Feralpisalò, e adesso avremmo l'opportunità di confrontarci con un club blasonato come il Torino, sono aspetti importanti per noi. Ovviamente troveremo un avversario agguerrito, per loro la Coppa è andata peggio ma sono una buona squadra, a Brescia hanno centrato un ottimo punto rischiando anche di vincerla: lavorano bene, hanno un'ottima organizzazione e qualità. Per portare a casa servirà una grande prestazione".

Sulla formazione: "Mancosu ha avuto un affaticamento e per questo non era presente in Coppa, ma per domani è a disposizione. Non è però l'unico a essere a mezzo servizio, e chiaramente queste valutazioni incideranno nella scelta di chi schierare dall'inizio: Coda però ci sarà, sono molto soddisfatto di come sta giocando e lui partirà titolare".

Conclude poi: "Ho un rapporto molto chiaro e diretto con la società e con il direttore. Voglio giocatori bravi e funzionali al gioco, ma è chiaro per aggiustamenti tattici si dovrà vedere a mercato chiuso quello che sarà l'organico a disposizione".