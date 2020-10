Lecce, Corini: "Le sberle aiutano a crescere. Ora siamo pronti per la Cremonese"

Consueta conferenza stampa pre gara in casa Lecce, con la squadra reduce dal pesante ko di Brescia e ora pronta a rifarsi nel match contro la Cremonese. Gara della quale, come riferisce pianetalecce.it, ha parlato il tecnico giallorosso Eugenio CoriniEugenio Corini: “Mancherà Mancosu, ma l’esame strumentale di ieri ha dato esiti positivi e potrà tornare a disposizione per Cosenza. Mancherà anche Dubickas, ma anche lui giovedì dovrebbe tornare in gruppo. Tachtsidis è invece disponibile, anche il direttore Corvino è stato chiaro sulla sua posizione. C’era una mano tesa da parte della società, il ragazzo è tornato disponibile e motivato e per noi è una grande risorsa tecnica da sfruttare. Gli manca un po’ di ritmo partita, ma si è sempre allenato bene ed è pienamente disponibile. In questo momento stiamo recuperando tanti giocatori, questo mi permette di avere più opzioni e di alzare il livello degli allenamenti. Devo portare alcuni giocatori a un livello condizionale ancora più alto, ma questo avverrà col tempo. Moduli? Potrei optare per un sistema di gioco così come un altro. A seconda della partita potrei usare più schieramenti".

Il tecnico si dice poi soddisfatto del gioco dei suoi: "La squadra nelle partite ufficiali ha sempre avuto il controllo di gioco, ha sempre costruito più degli avversari. Sono convinto che questo sia avvenuto anche a Brescia. Il Lecce sta lavorando per fare un calcio propositivo. Il paradosso è che a Brescia prendiamo gol su due rimesse laterali dove eravamo in controllo e su questo dobbiamo lavorare. Abbiamo avuto potenziali occasioni senza mai essere decisivi, la percezione nel secondo tempo era che potessimo pareggiare da un momento all’altro. Ho lavorato sulla lucidità, può capitare di andare sotto ma non bisogna lasciarsi andare alle emozioni, bisogna saperle gestire. La squadra ha un’idea chiara di calcio, deve solo affinarla, ha attitudine, pressa alta la palla senza andare in sofferenza sugli attacchi della squadra avversaria. Dobbiamo migliorare sulle palle perse in uscita e dobbiamo essere lucidi nel gestire i momenti della partita”.

Archiviate quindi le scorie del ko in Lombardia: “Siamo consapevoli di aver lasciato a Brescia qualcosa che non dovevamo lasciare, se fossimo stati più incisivi in alcuni momenti avremmo potuto portare un risultato diverso. I tre gol sono stati un segnale che mi hanno permesso di lavorare su determinate situazioni. Le sberle aiutano ad approfondire gli aspetti sui quali migliorarci. Nel primo tempo non ricordo una conclusione del Brescia. La nostra squadra è molto generosa, ma questa generosità va incanalata nella direzione corretta. Bisogna saper gestire meglio alcune situazioni. Non sono preoccupato, abbiamo preso gol evitabili su situazioni rispetto alle quali abbiamo lavorato”.

Nota poi sulla Cremonese: "La Cremonese è una squadra esperta con qualità fisiche e tecniche importanti. Questa Serie B è di alto profilo per tante squadre, noi abbiamo la motivazione di fare qualcosa di importante”.