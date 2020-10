Lecce, Corini: "Meritavamo di passare il turno. Maselli? Può diventare un ottimo giocatore"

Dopo la sconfitta col Torino in Coppa Italia il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato della prestazione dei suoi elogiandoli: “Mi spiace perdere così visto che nei 90 minuti avevamo pareggiato contro una squadra di Serie A meritando il punteggio pieno, nei supplementari l’idea era quella di portare a casa la vittoria, ma abbiamo concesso qualcosa di troppo nel secondo e terzo gol granata. Nell’ultimo secondo me l’arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco perché la barriera si era mossa in anticipo. - continua Corini come riporta Pianetalecce.it - La squadra ha giocato a calcio 120 minuti con personalità. Una squadra solida che meritava il passaggio del turno stasera. Stepinski ha fatto un’ottima partita meritando il gol. A fine primo tempo aveva giramenti di testa e lo staff medico ci ha consigliato di non rischiare, ma ora sta bene. Le cose positive stasera sono state tante, da Maselli a Bjorkengren. Giocare come vertice di centrocampo contro una squadra di Serie A non è stato semplice per Maselli. Questa sua crescita è un motivo di vanto per il nostro settore giovanile, ha l’attitudine giusta e può diventare un ottimo giocatore”.