Lecce, Corini: "Meritavamo la vittoria. Rigore contro? Dubbio"

Eugenio Corini, allenatore del Lecce, ha parlato nel post partita della sfida pareggiata contro il Frosinone: "Complessivamente meritavamo di portarla a casa. Sicuramente c'è grande rammarico per il pareggio subito nel finale. E' stata una partita intesa, contro una squadra forte. Nonostante qualche difficoltà l'abbiamo portata dalla nostra parte. Avevamo la percezione che avremmo potuto condurla fino alla fine. Hanno trovato il pareggio con un tiro sporco. Prevale il grande rammarico per non essere riusciti a vincere la partita. Siamo un po' meno brillanti, ma mi è piaciuta la rimonta nonostante qualche difficoltà con le defezioni di Lucioni e Dermaku. In assoluto un gol del vantaggio è poco per pensare di aver chiuso la partita. Eravamo in controllo, peccato non aver trovato il 3-1. Rigore sullo 0-0 e scelte arbitrali? Non mi piace parlare dell'arbitraggio. Qualcosa lì' si poteva fare meglio. Il rigore c'è o non c'è, lo comprendo che può capitare di fischiarlo. Lucioni e Dermaku? Per Lucioni si è riacutizzato un problema al ginocchio, Dermaku invece ha avuto dei crampi dopo aver risolto recentemente un problema muscolare. Il campionato si delineerà nella seconda metà di marzo".