Lecce, Corini: "Niente turn over, penso solo al Frosinone. Coi 5 cambi si può essere strategici"

vedi letture

L’allenatore del Lecce Eugenio Corini ha parlato in vista della sfida contro il Frosinone partendo dalla situazione della rosa: “Calderoni è rientrato mercoledì dopo la botta presa contro il Venezia ed è completamente recuperato, Adjapong ha lavorato un giorno in differenziato, ma è pienamente a disposizione anche lui. Dermaku si è gestito in una sola seduta, poi si è sempre allenato con la squadra. Sono tutti pienamente a disposizione. Al turnover non penso perché credo che vada preparata una gara alla volta e poi con cinque cambi a disposizione si può scegliere in maniera strategica anche in base agli avversari. Poi ovviamente sarà fisiologico fare delle rotazioni perché le gare sono tante e ravvicinate. - continua Corini – Il Frosinone è una squadra che ha i nostri stessi punti, che ha fatto più volte la Serie A negli ultimi anni e ha una rosa forte. Penso che se la giocheranno fino alla fine. Lì ho vissuto un’esperienza importante, la mia seconda da allenatore, con l’ambiente che mi ha supportato e aiutato, conservo un bel ricordo. Mi aspetto una partita fra due squadre che vogliono vincere e dovremmo cercare di portare dalla nostra parte gli episodi giocando anche con quella leggerezza per fare le cose giuste al momento giusto. Falco? È un giocatori importante che ci ha dato grande disponibilità, è importante averlo nella nostra rosa”.

Il tecnico ha convocato 23 calciatori per la gara contro i ciociari. Indisponibili solo Felici e Rodriguez, mentre non sono stati convocati Borbei, Dubickas, Lo Faso, Pierno e Gallo. Questa la lista completa:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito

Difensori: Lucioni, Meccariello, Adjapong,Rossettini, Monterisi, Dermaku, Zuta, Calderoni

Centrocampista: Paganini, Mancosu, Bjorkengren, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Falco, Stepinski, Listkowski, Pettinari