Lecce, Corini orgoglioso: "Mancosu alto livello, cresceremo ancora"

"Il risultato non rispecchia in pieno l'andamento della partita. Nel primo tempo l'Entella ci ha creato qualche difficoltà, ha chiuso bene gli spazi e provava a ripartire. Per fortuna abbiamo avuto la pazienza giusta, siamo stati bravi ad aspettare il momento adatto per creare superiorità numerica e passare in vantaggio con Coda. Voglio fare un plauso a questo ragazzo, sta crescendo tantissimo a prescindere dal profilo realizzativo. Ma tutta la squadra si è mossa a dovere, quando Mancosu è salito in cattedra ne hanno giovato tutti i calciatori. L'assist per la rete di Henderson è un qualcosa che raramente si vede in questa categoria. Stiamo risalendo la china, ma ho sempre sostenuto che avremmo raccolto i frutti del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane. Testa bassa e massima umiltà, ma ritengo che siamo sulla strada giusta. Ci aspetta una sosta di due settimane, speriamo di recuperare gli altri infortunati. Il gruppo è consapevole dei propri mezzi, noi sappiamo quali possano essere gli obiettivi a medio-lungo termine". Così il tecnico Eugenio Corini al termine della gara vinta dal Lecce contro l'Entella.