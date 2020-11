Lecce, Corini: "Stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi". Convocato Rodriguez

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggiana di domani facendo il punto sulla crescita della propria squadra: “Stiamo consolidando un atteggiamento tattico che è cambiato negli ultimi tempi. La squadra sta prendendo consapevolezza nella propria forza, la fine del mercato e l’aver sistemato tante cose ha fato una linea ben precisa di quel che siamo e di quello che vogliamo diventare. Abbiamo intrapreso una strada e sappiamo di doverla ancora percorrete migliorandoci giorno dopo giorno. Pausa? Certe cose non le puoi modificare a tuo piacimento, sono stato felice di come abbiamo approcciato le squadre prima della sosta e abbiamo cercato in queste settimane di continuare su quel percorso, migliorarci e recuperare chi era rimasto indietro con la preparazione. E ora ci dobbiamo approcciare nuovamente al campionato che ci vedrà impegnati senza sosta fino al 3 gennaio con tante gare soprattutto nella seconda parte di dicembre”.

Come stanno Listkowski, Rodriguez e Zuta?

“Il primo lo abbiamo recuperato, ha diluito il lavoro a inizio settimana come concordato coi medici. È a disposizione anche se ha bisogno di lavorare per recuperare il 100% della fora, siamo contenti perché è un giocatore moderno che può giocare sia come interno di centrocampo sia come trequartista in questo nuovo modulo. Rodriguez ha fatto una settimana tipo un po' come il compagno, sta meglio ed è convocato. È un ragazzo sveglio, con attitudine e deve ritagliarsi uno spazio. La squadra sa già chi giocherà domani, Zuta ha avuto un piccolo problema, ma è recuperato, ma capirete solo domani se partirà da titolare o meno”

Che Reggiana si aspetta?

“La Reggiana è una squadra forte, ha fatto un grande campionato lo scorso anno e ha mantenuto certi principi. È molto aggressiva e vuole sempre fare la partita, sappiamo che è una squadra con qualità, con un ottimo allenatore come Alvini e mi aspetto una gara aperta con tanti gol e spero di farne uno più di loro”.

Sono 23 i calciatori convocati da Eugenio Corini per la sfida di domani contro la Reggiana. Assenti gli indisponibili Rossettini, Dermaku, Bjorkengren, Felici, Monterisi e i non convocati Lo Faso, Dubickas e Borbei. Prima chiamata per lo spagnolo Rodriguez.

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito

Difensori: Lucioni, Meccariello, Adjapong, Pierno, Zuta, Gallo, Calderoni, Ganfreda

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis

Attaccanti: Coda, Falco, Stepinski, Listkowski, Pettinari, Rodriguez