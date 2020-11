Lecce, Corini torna da ex a Verona: "Chievo? Una favola. Devo tanto al club e al Delneri"

Da avversario, per la prima volta: sabato Eugenio Corini tornerà a Verona, con il suo Lecce, per affrontare il ChievoVerona, che ha segnato indelebilmente la carriera del mister. Sia da calciatore, cinque anni con Luca Campedelli con tanto di promozione in A e qualificazione in Coppa Uefa, e poi da allenatore, con due salvezze in massima serie.

Un amarcord fatto nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "È sempre una favola, il Chievo ha quel senso di magia, creata grazie alla passione della famiglia Campedelli e alimentata per tanto tempo dal Ds Sartori, che ora fa le fortune pure dell’Atalanta. Entrando sul campo, ripenserò al mio esordio in A in panchina, il 6 ottobre 2012: Chievo-Sampdoria 2-1, rete decisiva di Di Michele nel finale. Devo tanto alla società, grazie anche a Delneri: da giocatore mi hanno voluto, nonostante il secondo grave infortunio al ginocchio. E mi hanno così allungato la carriera di 8 anni. Poi, da allenatore, il Chievo mi ha portato al debutto in A, dopo brevi esperienze tra B e C. Da tecnico, forse ho sbagliato a restare dopo le due salvezze in A, non c’era la prospettiva per proseguire. Il rapporto ha con Campedelli? Da quasi due anni ci siamo allontanati, però ho sempre stima per lui".