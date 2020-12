Lecce, Corvino: "Blackout generale. Abbiamo sbagliato tutto, ora ripartiamo subito"

Dopo il pesante 3-0 subito contro il Pisa in casa, il direttore generale dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ai canali ufficiali del club ha detto: "Blackout generale. Dopo nove risultati utili consecutivi in questa gara si è sbagliato tutto. Gli avversari niente. Tutti amareggiati per la prestazione, compresi i ragazzi, soprattutto per il dispiacere dato ai tifosi che ci hanno seguito a distanza. Bisogna ritrovare subito tutte le energie possibili per ripartire”.