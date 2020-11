Lecce, Corvino: "Dobbiamo diventare branco per vincere. Rodriguez? È pronto"

Nel giorno della presentazione di Pablo Rodriguez, il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha fatto il punto su questo inizio di stagione: "Dodici punti in sette partite, di questo passo potremmo fare dei record in B. È sicuramente presto per fare un bilancio, ma i risultati sono sicuramente positivi e di questo devo ringraziare l'allenatore e la squadra. Arriveranno anche periodi in cui raccoglieremo meno, dovremo essere bravi". Sulla squadra: "Per vincere dobbiamo fare branco, non gruppo: solo così possiamo diventare vincenti. Ci manca questo passaggio, ma ci stiamo lavorando. I ragazzi stanno crescendo tanto, anche dal punto di vista della testa. Come società siamo stati bravi anche a curare i malumori emersi (i casi Mancosu e Tachtsidis, ndr) ma oggi c'è maggior consapevolezza".

E su Pablito Rodriguez ammette: "Ha potenzialità enormi, viene da uno dei club più importanti del mondo. Questo si lega al discorso di patrimonializzare la rosa, è un calciatore dal futuro assicurato, che osservo e conosco da tempo. Ha rifiutato altre proposte dalla Spagna pur di venire da noi: è in ritardo di condizione dopo aver avuto il Covid, ma è pronto a dire la sua".