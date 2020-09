Lecce, Corvino su Mancosu: "Il Monza ha chiesto uno sconto, ma io ho rifiutato"

Il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa facendo il punto del mercato in casa salentina: “Abbiamo fatto cinque acquisti a titolo definitivo e nessuno fra quelle retrocesse ha fatto tanto. Ora ne mancano sei o sette perché a noi piace seguire la strada più difficile che è quella di creare del patrimonio e alzare l’asticella anche se potremmo stare bene così. Tutino? È un giocatore con certe caratteristiche e forse avere tre giocatori forti in rosa nello stesso ruolo diventerebbe complicato. Ho trovato Mancosu con una clausola da tre milioni di euro e se un club lo vuole, paga e lo prende. Ho ricevuto una chiamata dal direttore del Monza per sapere se ci può essere uno sconto, ho rifiutato. - continua Corvino come riporta tuttocalciopuglia.com - Quest’anno il campionato di B è molto difficile. Il Brescia ha venduto un solo giocatore incassando 30 milioni, idem la SPAL con Petagna e Fares. A noi manca il terzino destro, il difensore centrale mancino, un sostituto di Coda. Quindi dalla A ci portiamo dei difetti in alcuni ruoli in cui bisogna intervenire e stiamo cercando con il presidente e la società di percorrere la strada più difficile. Le scelte che faremo sono rivolte a patrimonializzare”.