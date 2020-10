Lecce, Corvino sul caso Tachtsidis: "O lo risolviamo o impariamo a conviverci come col Covid"

"Il mio obiettivo per il Lecce? Riportarlo dove e come l'ho lasciato l'ultima volta: con la prima squadra in Serie A e con un settore giovanile all'avanguardia" è questo il pensiero di Pantaleo Covino, responsabile dell'area tecnica del club salentino, ai microfoni di TeleRama. "L’idea - ha continuato l'ex dirigente di Fiorentina e Bologna (fonte PianetaLecce.it) - è quella di rinforzare il Lecce attraverso quello che vogliamo essere: un modello di lavoro capace di autofinanziarsi. Bisogna trasferire ai calciatori anche l’orgoglio di indossare i colori giallorossi e di appartenere questo territorio”.

Corvino, poi, ha affrontato anche i due casi spinosi dell'attualità giallorossa, ovvero quelli legati a Marco Mancosu e Panagiotis Tachtsidis: “Gestiamo le situazioni a modo nostro tenendo conto degli interessi dei nostri tifosi e dei giornalisti - ha spiegato in relazione a Mancosu -. Su Tachtsidis posso aggiungere che non possiamo creare precedenti su situazioni che non sono possibili perché a mercato chiuso un calciatore non può venire da noi a chiedere di andare via senza che l’altro club formuli un’offerta concreta. Come società dobbiamo risolvere questi problemi in armonia, se non ci riusciamo, come succede per il Covid, bisogna saper convivere e noi abbiamo già le sale di terapia intensiva pronte per queste cose perché siamo specialisti anche in questo”.