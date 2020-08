Lecce, Corvino torna dopo 15 anni. La flop undici della sua prima avventura in Salento

Tanti campioni lanciati, ma non solo. Pantaleo Corvino nei suoi primi anni di Lecce (dal 1998 al 2005) ha anche preso qualche granchio - come è inevitabile che sia per chi fa di mestiere il direttore sportivo -, acquistando giocatori che non si sono rivelati poi buoni affari, alcuni rimasti a lungo in orbita giallorossa senza però trovare mai grande spazio e finendo per non lasciare alcun segno nella storia giallorossa.

Basti pensare agli attaccanti Sebastjan Cimirotic (25 presenze e tre reti in due stagioni) o Aldo Osorio (20 presenze e due gol in oltre due anni), ma anche i centrocampisti Dejan Govedarica (ribattezzato Cadaverica dai tifosi salentini), Diego Mateo o Jorge Casanova incapaci di replicare quanto fatto dai connazionali Ledesma e Giacomazzi.

Questa la flop 11 dei giocatori arrivati a Lecce nella prima avventura di Corvino in terra salentina:

Poleksić; Sadotti, Billy, Kouyo; Winklaar, Casanova, Govedarica, Mateo; Cimirotic, Cipriani, Osorio