Lecce, Corvino torna dopo 15 anni. La top undici della sua prima avventura in Salento

Il Lecce ha riabbracciato nella giornata di oggi Pantaleo Corvino, l’uomo che guidò il mercato a cavallo degli anni ‘90 e ‘00 (sette stagioni dal 1998 al 2005 per la precisione) contribuendo a due promozioni in Serie A e alla scoperta, o al lancio, di tantissimi talenti: dagli uruguayani Ernesto Chevanton e Guillermo Giacomazzi, all’argentino Cristian Ledesma e poi il bulgaro Valeri Bojinov, il montenegrino Mirko Vucinic solo per citarne alcuni.

Corvino è stato inoltre l’uomo che riportò in Italia, rianciandolo, Cristiano Lucarelli (31 reti in 66 presenze in Serie A) , che sfiorò il colpaccio Dimitar Berbatov nell’estate del 2000 e portò un giocatore del calibro di Giga Popescu (ex Barcellona e Galatasaray) in Salento con ottimi risultati.

Questa la top 11 dei giocatori arrivati a Lecce nella prima avventura di Corvino in terra salentina:

Chimenti; Balleri, Stovini, Popescu, Tonetto; Giacomazzi, Ledesma; Vucinic, Chevanton, Bojinov (Vugrinec); Lucarelli. Allenatore: Delio Rossi