Lecce-Cosenza, le formazioni ufficiali: attacco leggero per i calabresi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni di Lecce e Cosenza, primo posticipo del turno infrasettimanale di Serie B. Liverani opta per Falco al fianco di La Mantia con Mancosu confermatissimo sulla trequarti. In mezzo al campo Tabanelli preferito a Tachtsidis, mentre in difesa c'è Marino al fianco di Lucioni. Attacco leggero per Braglia che si affida alla velocità del duo Tutino-Embalo. In difesa Capela preferito a Hristov, mentre in mezzo al campo Bruccini sarà in cabina di regia:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Marino, Calderoni; Petriccione, Tabanelli, Arrigoni; Mancosu; La Mantia, Falco. A disposizione: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Tachtsidis, Tumminello, Haye, Palombi, Saraniti, Felici, Pierno, Majer. Allenatore: Liverani

Cosenza (3-5-2): Perina; Capela, Dermaku, Legittimo; Bittante, Mungo, Bruccini, Garritano, D’Orazio; Embalo, Tutino. A disposizione: Quintiero, Saracco, Palmiero, Schetino, Sciaudone, Maniero, Trovato, Hristov, Baez. allenatore: Braglia