Lecce-Cremonese, i convocati di Bisoli: sei le assenze. Ma l'attacco è al completo

Trasferta in Salento per la Cremonese, che domani, alle 19:00, affronterà il Lecce nella 4^ giornata del campionato di B.

Diversi gli indisponibili cui dovrà far fronte mister Bisoli: out infatti il portiere Alfonso, i difensori Bianchetti, Fornasier e Bernasconi e i centrocampisti Ghisolfi e Girelli.

Ecco i convocati:

PORTIERI: De Bono, Volpe, Zaccagno

DIFENSORI: Bia, Crescenzi, Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Pinato, Schirone, Valzania

ATTACCANTI: Celar, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo.