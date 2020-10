Lecce, Dermaku: "Mi ispiro a Bruno Alves. Il livello in serie B è aumentato"

vedi letture

Kastriot Dermaku, nuovo difensore del Lecce, è stato presentato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da tuttocalciopuglia.com: "Per chiudere in bellezza la prima con il Lecce è mancata solo la vittoria. Segnare non è il mio compito, non ne ho fatti tanti, l’ultimo con la nazionale albanese contro l’Islanda. Però, come per tutti, fare gol regala emozioni uniche, per me è stato bellissimo farlo subito con la maglia giallorossa".

A chi mi ispiro?

"Bruno Alves è stato per me è stato un grosso punto di riferimento. Oltre ad essere un grande giocatore, mi ha insegnato tantissimo su come deve agire un professionista fuori dal campo. Tant’è che è arrivato a 40 anni in forma smagliante. Avere nello spogliatoio uno così pesa tantissimo in positivo”.

Sul campionato e sui tifosi:

"La Serie B è sempre stato un torneo equilibratissimo, tirato, poi quest’anno il livello medio si è innalzato ulteriormente. Il risultato è che anche per chi ha una caratura superiore la vita sarà decisamente molto difficile".

Tifosi?

"Il Lecce è una delle squadre più penalizzate: tutti conoscono il calore della piazza e non avere i tifosi al nostro fianco pesa tantissimo".