Lecce e la sindrome da rimonta: gettati al vento già 4 punti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se una rimonta può rappresentare un caso, la seconda consecutiva può far scattare un primo, e non troppo preoccupante, campanello d'allarme. Il Lecce in questa pausa per le nazionali dovrà però interrogarsi sull'incapacità mostrata nelle prime due giornate di Serie B di mantenere il vantaggio visto che i 4 punti dilapidati potrebbero pesare un giorno sulle ambizioni della squadra di Fabio Liverani. Certo delle due la più eclatante è stata quella andata in scena al Vigorito di Benevento visto il vantaggio di 3-0 maturato nella prima ora di gioco e dilapidato negli ultimi venti minuti della gara, ma anche contro la Salernitana in casa i salentini hanno mostrato qualche problema nel tenere il vantaggio acquisito prima grazie alla rete di Mancosu e poi a quella di Falco – ancora loro come a Benevento – inframezzate dal momentaneo pareggio di Bocalon. Una vittoria che sembrava messa in archivio e che invece nei minuti finali, ancora una volta, è svanita. Se a Benevento era stato un rigore di Coda all'87° a strozzare in gola l'urlo dei salentini, al Via del Mare è stato un gol di Castiglia a negare la gioia per la prima vittoria a Liverani e i suoi.