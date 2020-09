Lecce, ecco il sostituto di Benzar: si prova a chiudere col Sassuolo per Adjapong

Con la partenza di Romario Benzar, il Lecce è obbligato a trovare un terzino destro. Già individuato in Claud Adjapong del Sassuolo: come infatti riferisce TuttoCalcioPuglia.com, i due club stanno dialogando, con il giocatore, classe '98, che ha già dato un ok di massima per il trasferimento in Salento.

Intorno a lui folta concorrenza, vedremo se i giallorossi la spunteranno.