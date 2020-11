Lecce, ecco Rodriguez: "Vengo dal Real, ma non sento la pressione. Voglio far gol"

Pablo Rodriguez è pronto a incantare Lecce. L'attaccante, arrivato nel corso dell'estate dal Real Madrid, è stato presentato questa mattina alla stampa: "Ho iniziato ad allenarmi con il resto dei compagni, voglio essere pronto al più presto. Ho trovato una bella accoglienza”. Viene dall’avventura con Raul: “Sono onorato di esser stato allenato da uno che ha fatto la storia del calcio, per me è stato di grande aiuto e mi ha dato grandi consigli. Che attaccante sono? Rapido, che gioca con e per la squadra. Fin qui ho sempre segnato, ora voglio dare continuità qui a Lecce”. E a chi gli chiede se sente la pressione considerando la sua provenienza risponde: “Assolutamente no. Vengo qui con la testa giusta, voglio continuare a crescere. Quando si è presentata l’occasione, non ci ho pensato due volte. C’è voglia di fare bene e grandi ambizioni, ho rifiutato diverse proposte dalla Spagna pur di venire qui”.