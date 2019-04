Lecce, Falco al 90': "Abbiamo un sogno e speriamo di coronarlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A fine gara, a Dazn, interviene l'attaccante del Lecce, Filippo Falco, autore di una delle reti che hanno permesso ai salentini di battere il Carpi (4-1): "Ci siamo presi una bella rivincita rispetto al passato. Non era facile, lo sapevamo. Dedico il gol alla curva, sei anni fa c'ero (il riferimento è alla gara tra Lecce-Carpi, playoff di Serie C). Nel primo tempo non è stato facile, il campo pesante, poi nella ripresa abbiamo dilagato. Abbiamo reagito contro la gara contro la Cremonese, vogliamo fare sempre meglio, coltiviamo un sogno e possiamo farcela. Ora i punti contano il doppio e speriamo di conquistare una vittoria contro il Perugia".