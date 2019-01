© foto di Federico Gaetano

Dopo l'1-1 arrivato contro il Benevento, l'attaccante del Lecce Filippo Falco ha detto: "Per come si era messa la partita dovevamo vincere, oggi se avessimo vinto 3-0 nessuno avrebbe detto niente, ma ci prendiamo comunque questo punto contro una squadra forte. Contro la Salernitana sarà una partita tosta come lo sono tutte le partite della Serie B, dobbiamo essere concentrati per vincere. Tachtsidis può aiutarci a fare il salto di qualità di cui abbiamo bisogno“.