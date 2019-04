Lecce, Falco: "Mancava la vittoria fuori casa, sono tre punti pesanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha segnato il gol vittoria consegnando al Lecce tre punti preziosi per mantenere vivo il sogno Serie A, anche alla luce del pareggio interno del Palermo con il Padova. Al termine della gara del Curi, Filippo Falco è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Gol importantissimo che ci permette di restare ancora nella zona promozione diretta, era una partita fondamentale da vincere. Ci mancava la vittoria fuori casa, questi sono tre punti pesanti.

Liverani dice che ho colpi da Serie A? Il mister mi sta aiutando tanto, nessuno sa meglio di lui quanto posso crescere, da inizio anno sto seguendo i suoi consigli ed il merito è anche suo. Devo continuare così e magari regalare un sogno a questa città. Ci mancano tre finali, dovremo giocarle al massimo per cercare di fare tre vittorie, sperando magari in un passo falso delle altre.

Il turno di riposo alla penultima non è il massimo, in queste gare che mancano dovremo fare per forza delle vittorie se vogliamo sperare nella promozione diretta. Lavoreremo in settimana per questo. Abbiamo uno scontro diretto difficilissimo con il Brescia davanti al nostro pubblico e ci prepareremo al meglio. Sarà un Lecce battagliero come sempre".