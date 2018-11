Lecce, Falco: "Possiamo crescere ancora. Obiettivo 30pt. al giro di boa"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa il fantasista del Lecce Filippo Falco ha parlato della vittoria sul Cosenza, arrivata grazie a un suo gol, e del momento felice dei salentini: “Dopo un mese fermo tornare in campo, segnare e portare a casa i tre punti è stato bello ed emozionante. Ora devo crescere dal punto di vista fisico e questa pausa può aiutarmi in questo senso. Non c'è stato un caso sulla mia assenza. Quando il mister mi ha convocato la prima volta, voleva che stessi vicino alla squadra. La seconda volta, a Verona, mi sono infortunato e non abbiamo voluto rischiare. Il recupero mentale, di cui parlava il mister, significa che per potermi esprimere al 100% devo stare bene fisicamente. - continua Falco come riporta Tuttocalciopuglia.com - Questo Lecce può e deve crescere, remiamo tutti dalla stessa parte e continuando così non possiamo che migliorare. Ora abbiamo di fronte un calendario più abbordabile, contro squadre che lottano per i nostri stessi obiettivi e vogliamo arrivare al giro di boa con 30 punti in cascina. Finora la squadra che i ha impressionato maggiormente è stata il Palermo, sia per le individualità sia per la forza fisica. Con le altre abbiamo sempre giocato alla pari, nessuna ci ha messo sotto”.