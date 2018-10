Lecce, Falco: "Tornato con grandi motivazioni. Sogno la doppia cifra"

© foto di Federico Gaetano

Il fantasista del Lecce Filippo Falco ha parlato a Sololecce.it della sfida contro il Palermo e degli obiettivi personali in questa stagione: “Nelle prossime quattro gare affronteremo delle partite toste e dobbiamo ragionare una per volta. La vittoria di Verona è stata una dimostrazione di forza e ora dobbiamo fare bene in casa contro il Palermo. - continua Falco – Fisicamente sto bene e ho recuperato, anche se mi manca un po' di condizione. Ma sono tranquillo perché abbiamo una rosa estremamente qualitativa che mi permette di recuperare con calma. Posizione? Non è un problema giocare da trequartista o seconda punta, posso fare entrambi i ruoli svariando su tutto il fronte d'attacco. Voglio dare il mio contributo a questa squadra perché sono tornato qui con grandi motivazioni, con la voglia di essere protagonista. Il mio sogno è chiudere la stagione in doppia cifra come gol e assist”.