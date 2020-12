Lecce-Frosinone 2-2, le pagelle: Mancosu trascinatore, Bardi da 'Mai dire Gol'

vedi letture

Lecce-Frosinone 2-2

Marcatori: 15° Parzyszek (F), 44° Adjapong (L), 60° Mancosu (L), 89° Novakovich (F)

LECCE

Gabriel 6,5: subisce gol su rigore da Parzyszek, poi salva il raddoppio del Frosinone con un bell’intervento sul primo palo su tiro al volo di Salvi. Incolpevole anche sulla rete di Novakovich.

Adjapong 6,5: va in bambola dopo il rigore fischiatogli contro per il leggero contatto con Parzyszek. Poi si riscatta girando in porta in caduta con il mancino il gol del pareggio e nella ripresa sfiora il raddoppio.

Lucioni 6: nella prima frazione di gioco copre le praterie lasciate da Adjapong, poi esce per il riacutizzarsi di un’infiammazione al ginocchio (dal 39° Meccariello 5,5: si perde Novakovich sul gol del definitivo 2-2).

Dermaku 6,5: soffre inizialmente la fisicità di Parzyszek, ma salva con un intervento disperato su Novakovich il gol che avrebbe potuto stendere definitivamente il Lecce. Mezzo voto in più, vale come un gol. (dal 70° Calderoni 6: entra e fa ciò che gli riesce meglio, spingere come un ossesso. Per poco non si procura anche un calcio di rigore in una delle sue scorribande offensive).

Zuta 6: sale in diverse occasioni, il Lecce attacca quasi solo dalla sua parte, ma non riesce mai a trovare il cross con i giri giusti per Coda e Stepinski.

Paganini 6: si inserisce con i tempi giusti in un paio di occasioni, non trovando però il gol dell’ex (dal 55°Henderson 6: serve a Tachtsidis il pallone che avrebbe potuto chiudere la partita).

Tachtsidis 4,5: tanti errori tecnici in impostazione, un’autentica rarità per lui. Nel finale simula un tocco di un avversario, ma Ghersini non ci casca e lo ammonisce. Rischia l’espulsione dopo il fischio finale andando a muso duro con il direttore di gara.

Majer 5,5: traccheggia a centrocampo, l’unica volta in cui si inserisce in area pericolosamente scivola al momento dello stop decisivo. (dal 70° Listkovski 6: entra con lo spirito giusto, recuperando anche qualche pallone nei concitati minuti finali).

Mancosu 7 la sua posizione tra le linee mette sempre in apprensione gli avversari ogni volta che il pallone passa tra i suoi piedi. Trova l’assist per il pari di Adjapong e segna con grande caparbietà il gol del sorpasso sradicando palla a Bardi. Nel finale è l’ultimo a mollare e per poco non trova il 3-2 con una zampata in area. Il solito consueto trascinatore.

Stępiński 5: non si fa mai vedere e non è prezioso nemmeno nelle sponde. (dal 55° Falco 6,5: dà vivacità all’attacco dei suoi, svariando su tutto il fronte offensivo).

Coda 6: partita di grande sacrificio per il bomber del Lecce, che fa sportellate con tutti, non riuscendo però a trovare mai la giocata giusta per il gol.

FROSINONE

Bardi 5: l’errore sulla rete di Mancosu è di quelli da Mai Dire Gol: temporeggia a rinviare dopo un retropassaggio e Mancosu gli ruba il pallone in scivolata per il 2-1 del Lecce. Bravo nel finale a salvare il risultato sempre sul numero 8 dei salentini, con un buon riflesso.

Brighenti 6: partita ordinata la sua, senza sbavature nonostante il Lecce attacchi quasi solo dal suo lato, soprattutto nel primo tempo.

Szymiński 6,5: Coda non riesce mai a trovare lo spunto giusto, anche grazie all’ottima guardia del centrale polacco.

Curado 6,5: non ha un cliente facile come Stepinski da affrontare, ma lo controlla bene. Nella ripresa resiste con le unghie ai cambi di direzione di Falco.

Salvi 6,5: dalla sua parte non si passa. Va vicino al gran gol con una conclusione al volo e salva su Tachtisidis sostituendosi a Bardi, facendo scudo con il corpo (dal 74° Beghetto sv).

Maiello 6: in mezzo vince il duello con Tachtsidis senza strafare e fornendo anche copertura in fase di non possesso (dall’85° Tabanelli sv).

Kastanos 6,5: il suo lavoro di raccordo è prezioso in entrambe le fasi. Nella ripresa sfiora il primo gol in Serie B (dal 79° Carraro sv)

Zampano 5,5: la sua partita è molto positiva fino al pareggio di Adjapong, in cui commette due brutti errori che rimettono in partita il Lecce. Da quel momento non gioca più tranquillo.

Rohdén 6: bravo a chiudere le linee di passaggio e a farsi vedere anche in fase offensiva. Ha il merito di trovare, con un po’ di fortuna, l’assist per la rete di Novakovich con un tiro sporco.

Parzyszek 6,5: si procura e trasforma un calcio di rigore, dialoga bene anche con Novakovich (dal 73° Tribuzzi 6: contribuisce con la tecnica a portare su il pallone nei minuti finali che portano al pareggio).

Novakovich 7: lavoro sporco e sponde preziose per far salire la squadra dopo aver recuperato il pallone. Nel secondo tempo impegna Gabriel con la sua specialità, il colpo di testa, poi lo fredda scattando sul filo del fuorigioco.