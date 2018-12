© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul Lecce, in campo domani contro il Carpi. Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 25 giocatori per la sfida valida per il 14esimo turno, in programma domani alle 15:

Portieri: Bleve, Vigorito, Milli.

Difensori: Cosenza, Marino, Meccariello, Venuti, Lucioni, Calderoni, Fiamozzi, Bovo.

Centrocampisti: Petriccione, Arrigoni, Mancosu, Lepore, Haye, Tsonev, Tabanelli, Armellino, Scavone.

Attaccanti: Torromino, Palombi, Dubickas, La Mantia, Falco.