Lecce, i convocati di Liverani: Petriccione recuperato. Out in cinque

Sono 25 i convocati di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, per la sfida contro il Cittadella. Recuperato Petriccione, anche se non in perfette condizioni, mentre restano fuori lo squalificato Lucioni e l'infortunato Riccardi. Out per scelta tecnica Chiricò, Di Matteo e Doumbia. Questo l'elenco completo:

Portieri: Bleve, Vigorito, Milli

Difensori: Cosenza, Lepore, Marino, Meccariello, Venuti, Calderoni, Fiamozzi, Bovo

Centrocampisti: Petriccione, Arrigoni, Mancosu, Haye, Falco, Tsonev, Tabanelli, Armellino, Scavone

Attaccanti: Torromino, Palombi, Pettinari, Dubickas, La Mantia